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04 января 2017
Семинар работников СМИ в г. Комсомольске 01.11.2016

Семинар работников СМИ в г. Комсомольске

«Визуальная журналистика. Современные средства подачи информации в прессе»


«Призваны Родину защищать» 01.11.2016

«Призваны Родину защищать»

Районный День призывника



Контроль за состоянием оперативной обстановки в целом удалось обеспечить 01.11.2016

Контроль за состоянием оперативной обстановки в целом удалось обеспечить

В середине октября в ОП № 10 (г. Гаврилов Посад) состоялось совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев текущего года и задачах на предстоящий период.

Субботник на воинском кладбище 01.11.2016

Субботник на воинском кладбище

Гаврилово-Посадская средняя школа №1 давно взяла на себя заботу о воинских захоронениях на городском кладбище.

Итоги работы агропромышленного комплекса за девять месяцев года 29.10.2016

Итоги работы агропромышленного комплекса за девять месяцев года

На прошедшей коллегии при главе района был рассмотрен вопрос об итогах работы АПК за девять месяцев текущего года. Было заслушано выступление заместителя главы администрации, начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Юрия Алексеевича ГАЛДИНА. Присутствовавшие на коллегии руководители сельскохозяйственных предприятий активно участвовали в обсуждении доклада.

«Будем жить!» Районный фестиваль

«Будем жить!» Районный фестиваль

В актовом зале МБОУ «Гаврилово-Посадская средняя общеобразовательная школа №2» состоялся районный фестиваль «Будем жить!», в котором приняли участие 7 школ района.


Списки Иссерзона
Поиск родственников ивановцев, погибших под Сталинградом в 1942-1942 гг. и похороненных в братских могилах Волгоградской области

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