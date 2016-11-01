«Будем жить!» Районный фестиваль

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Районный День призывника
В середине октября в ОП № 10 (г. Гаврилов Посад) состоялось совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев текущего года и задачах на предстоящий период.
Гаврилово-Посадская средняя школа №1 давно взяла на себя заботу о воинских захоронениях на городском кладбище.
На прошедшей коллегии при главе района был рассмотрен вопрос об итогах работы АПК за девять месяцев текущего года. Было заслушано выступление заместителя главы администрации, начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Юрия Алексеевича ГАЛДИНА. Присутствовавшие на коллегии руководители сельскохозяйственных предприятий активно участвовали в обсуждении доклада.
В актовом зале МБОУ «Гаврилово-Посадская средняя общеобразовательная школа №2» состоялся районный фестиваль «Будем жить!», в котором приняли участие 7 школ района.
На прошедшей коллегии при главе района был рассмотрен вопрос об итогах работы АПК за девять месяцев текущего года. Было заслушано выступление заместителя главы администрации, начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Юрия Алексеевича ГАЛДИНА. Присутствовавшие на коллегии руководители сельскохозяйственных предприятий активно участвовали в обсуждении доклада.
29.10.2016
26 октября состоялось заседание Совета Гаврилово-Посадского муниципального района.
29.10.2016