«Будем жить!» Районный фестиваль

Семинар работников СМИ в г. Комсомольске «Визуальная журналистика. Современные средства подачи информации в прессе»







«Призваны Родину защищать» Районный День призывника









Контроль за состоянием оперативной обстановки в целом удалось обеспечить В середине октября в ОП № 10 (г. Гаврилов Посад) состоялось совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев текущего года и задачах на предстоящий период.

Субботник на воинском кладбище Гаврилово-Посадская средняя школа №1 давно взяла на себя заботу о воинских захоронениях на городском кладбище.